Он напомнил, что в этом году в республике 9 136 первоклашек. «И сегодня для них прозвенит первый школьный звонок к началу новой жизни, достижениям и даже испытаниям. Дорогие мои, идите вперед и только вперед! Стремитесь к знаниям, будьте во всем первыми!», — написал Глава республики.

По его словам, для учащихся выпускных классов этот год решающий. Ребятам предстоит подготовка к ЕГЭ, поступление в вузы и выбор профессии.

«Пусть стремление к самосовершенствованию и победам сопутствует вам и в этом учебном году. От всей души поздравляю всех школьников, студентов и работников сферы образования с Днем знаний! Желаю творческих достижений, крепкого здоровья, благополучия и удачи», — подчеркнул Калиматов.