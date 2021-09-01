День знаний

Глава Ингушетии считает, что 1 сентября — праздник, который дорог всем поколениям

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1 сентября — праздник всех, кто учится и учит. Он дорог всем поколениям, отметил на своей странице в Instagram Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что в этом году в республике 9 136 первоклашек. «И сегодня для них прозвенит первый школьный звонок к началу новой жизни, достижениям и даже испытаниям. Дорогие мои, идите вперед и только вперед! Стремитесь к знаниям, будьте во всем первыми!», — написал Глава республики.

По его словам, для учащихся выпускных классов этот год решающий. Ребятам предстоит подготовка к ЕГЭ, поступление в вузы и выбор профессии.

«Пусть стремление к самосовершенствованию и победам сопутствует вам и в этом учебном году. От всей души поздравляю всех школьников, студентов и работников сферы образования с Днем знаний! Желаю творческих достижений, крепкого здоровья, благополучия и удачи», — подчеркнул Калиматов.

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