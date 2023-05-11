Глава Ингушетии считает, что 291-я артиллерийская бригада заслужила наименование «гвардейская»

В документе отмечается, что почетное наименование бригаде присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Калиматов отметил, что это высокое звание является заслуженным признанием всех подвигов личного состава соединения и выразил благодарность всем военнослужащим, которые день за днем рискуют своей жизнью в борьбе за мир и безопасность нашей страны, участвуя в СВО.

«Военнослужащие Ингушетии неоднократно доказывали свою преданность и верность Родине, и присвоение 291-й артиллерийской бригаде звания «гвардейская» — заслуженный шаг в их карьере. Мы глубоко уважаем вклад военнослужащих в защиту нашей страны и готовы поддерживать их и их семьи в любое время. Наша республика всегда была гордой своими героями и защитниками, и сегодня мы можем с уверенностью сказать, что 291-я артиллерийская бригада — одна из них. Мы поздравляем всех военнослужащих бригады и желаем им новых побед и достижений в их нелегкой работе», — отметил Глава.

291-я артиллерийская бригада является тактическим соединением сухопутных войск России. Она находится в составе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа и с 2011 года базируется в сельском поселении Троицкое Сунженского района региона.