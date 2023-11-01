Глава Ингушетии считает, что акция «Большой этнографический диктант» имеет символическое значение

«Диктант проходит под лозунгом «Народов много — страна одна». Это очень символичное название. Знания об истории, культуре, традициях других народов делает нас ближе и понятнее друг другу, служит объединяющим фактором. Да, мы разные, но мы россияне, граждане одной страны. Мы многие годы росли и воспитывались в одном социокультурном пространстве и у нас во многом схожее мировоззрение, общие ценности и понятия о добре и зле. Каждый народ внес определенный вклад в развитие и укрепление нашего государства, и мы всегда гордились нашей великой страной, сегодня мы гордимся тем, что мы россияне, и наша сила в единстве. Поэтому «Большой этнографический диктант» — это, в первую очередь, экзамен на нашу готовность узнавать друг друга и налаживать крепкие, ментальные связи», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Отметим, что в онлайн-формате в тронном зале 100-метровой башни Согласия в Магасе на 20 вопросов ответят депутаты парламента региона, представители органов власти и национальных культурных общин.

Задания будут опубликованы 3 ноября на сайте miretno.ru. Время прохождения диктанта — 45 минут.

Итоги мероприятия будут подведены 12 декабря ко Дню Конституции России.

Напомним, идея проекта родилась в Удмуртии, впервые акция прошла в 2016 году.