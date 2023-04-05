«Мы за эту стабильность заплатили сотнями жизней в 1990-е и 2000-е годы. Сколько достойных людей мы потеряли, особенно молодых», — напомнил Калиматов на совещании с участием членов правительства, глав муниципалитетов.

Он возмутился, что в священный для мусульман месяц Рамадан, отдельные представители молодежи выходят, чтобы целенаправленно убивать правоохранителей, которые несут службу, обеспечивают правопорядок и свои семьи.

Цель у них одна — «нарушить стабильность нашей республики, страны» и за ними стоят определенные политические силы. У отступившихся молодых людей «нет жизненного опыта и сформировавшегося мировоззрения, таких они (идеологи экстремизма) и выбирают», написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

«Находятся те, кто им оказывает помощь, материальную там или с транспортом! Если они не понимают, какие будут последствия, я им объясню: они соучастники и наравне с ними (экстремистами) будут отвечать, а это статья — терроризм», — подчеркнул Глава.

По его словам, сегодня в России и в республике нет никаких препятствий для соблюдения религиозных норм. В Конституции закреплено право верующего на свободу вероисповедания.

«У нас более сотни мечетей и молельных домов. Даже в госучреждениях созданы все условия для совершения намаза. Мы осуждаем экстремизм сегодня точно так же, как его непримиримо клеймили и противодействовали ему наши предки на протяжении всей истории ислама», — сказал руководитель субъекта.

«В то время, когда другие наши парни воюют за спокойствие страны и жителей Ингушетии, находятся те, кто покушается на жизни своих соотечественников, обеспечивающих правопорядок в республике. Эти ребята, находясь в зоне СВО в непростых условиях, совершают намаз и держат пост. Мы им помогаем продуктами питания и всем необходимым. Уверен, что ни один «идеолог экстремизма» не сможет манипулировать ими, используя их как марионеток в собственных политических интересах», — добавил Калиматов.

Он призвал жителей республики все вместе предпринять незамедлительные меры по искоренению таких негативных вещей, независимо от того, чей родственник стал на путь экстремизма и терроризма.

Напомним, 29 марта, в Карабулаке было найдено тело одного из участников нападения на пост ДПС «Волга-14» 27 марта, сегодня найден труп одного из пяти разыскиваемых по этому делу, а также после обстрела полицейских 3 апреля в Малгобеке, когда их обнаружили.

По данным информированного источника, мужчины скрывались на ферме, принадлежащей дяде одного из разыскиваемых. Они находились там несколько дней. Владелец фермы задержан. Также найдены три автомобиля, на которых передвигались подозреваемые.

Для пресечения террористических актов начальником регионального управления ФСБ принято решение о проведении с 20 часов 3 апреля контртеррористической операции на территории Малгобекского района. КТО продолжается.