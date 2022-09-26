Глава Ингушетии считает, что люди должны знать все подробности о частичной мобилизации

В своем Телеграм-канале руководитель региона сообщил, что «самый важный в сегодняшней повестке вопрос — частичная мобилизация военнообязанных, находящихся в резерве. Два совещания посвятили сегодня этому вопросу. С представителями военкомата, силовых структур, членами кабинета министров и руководителями муниципалитетов обсудили механизмы решения задач, поставленных перед нами Президентом России своим указом от 21 сентября».

«Основные сложности связаны с недостатком информации у населения. Это порождает много недостоверных слухов и вызывает неоднозначную реакцию людей. Поэтому, сегодня важнейшая наша задача — провести разъяснительную работу среди населения. Жители должны знать все подробности проведения частичной мобилизации, чтобы у них была уверенность в ее правильной реализации», — отметил Калиматов.

Он напомнил, что среди резервистов есть категории, которые не подпадают под нынешнюю частичную мобилизацию и в этом случае важно соблюдать закон.

«Люди у нас понятливые и добрые. И с ними надо разговаривать, объяснять им текущую ситуацию. Для этого у нас есть авторитетные религиозные деятели и общественники. Все должны понимать, что мы решаем задачу государственной важности и ответственность у нас у всех соответствующая. Особая ставка делается на муниципалитеты, они возглавляют на местах мобилизационные комиссию и лучше знают ситуацию на местах», — подчеркнул Глава.

Калиматов обратил внимание на то, что обращения призывников, их родственников не должны оставаться без внимания.

«Наши предки всегда были первыми, когда речь шла о защите Родины. Начиная с царского периода, до звания генерала у ингушей дослужились 27 человек. Звездой Героя СССР и России были награждены 10 ингушей. Первая Звезда Героя России принадлежит ингушу генералу Суламбеку Осканову, первой женщиной Героем России стала тоже ингушка Марем Арапханова. Звание Героя России присвоено и Адаму Хамхоеву, геройски проявившего себя в первые месяцы спецоперации», — написал руководитель субъекта.

«Около 300 офицеров служат у нас сегодня в рядах российской армии. Для такого маленького народа, численностью чуть более полмиллиона, — это серьезные достижения я считаю. Мы гордимся ими!», — добавил Калиматов.