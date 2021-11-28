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Глава Ингушетии считает, что матери всегда нуждаются в любви и поддержке детей

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уверен, что матери всегда нуждаются в любви и поддержке детей.

«Мама для каждого из нас самый близкий и дорогой человек. Берегите своих матерей, и не важно, сколько нам лет, они всегда будут нуждаться в нашей любви и поддержке», — написал Калиматов в День матери на своей странице в Instagram.

«Спасибо им за все. За детство, за юность, за сегодняшние дни. Пусть Всевышний дарует им долгую и счастливую жизнь!», — добавил руководитель региона.

Ежегодный праздник День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Он был установлен указом Президента России от 30 января 1998 года.

Инициатива учреждения праздника принадлежит комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Его цель — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои.

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