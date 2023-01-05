«Занятые, профессионально реализованные, способные обучаться, расти, развивая свои компетенции и знания, патриотично настроенные, любящие свою большую и малую Родину юноши и девушки формируют костяк управленцев, успешных и выдающихся людей республики. Наша обязанность — помогать им в этом», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

По словам Мальсагова, представители КДМ на регулярной основе проводят работу по поиску вакансий и трудоустройству молодежи республики.

С начала 2022 года запущен проект «PROFпризвание»: регулярные ознакомительные экскурсии на действующие предприятия с целью поиска работы для незанятой молодежи. Всего проведено 10 выездов с охватом более 300 студентов.

В минувшем году впервые организованы молодежные ярмарки вакансий в городах Магасе, Карабулаке и Малгобеке, на которые были приглашены представители различных организаций и нетрудоустроенная молодежь. На мероприятиях было представлено более 1 тыс. вакансий от 20 представителей различных компаний. По итогу 3-х ярмарок заполнено 570 анкет, от желающих трудоустроиться из которых более 130 человек приступили к работе в течении первой недели.

Ведомством также была достигнута договоренность с ООО «Сад-Гигант «Ингушетия» о временном трудоустройстве более 400 студентов на летний сезон.

В сфере гражданского и патриотического воспитания было проведено более 30 культурно-массовых мероприятий и два спортивных турнира — с общим охватом около 6 тыс. человек.

Ко Дню Победы организованы: акция «Георгиевская ленточка», шествие «Бессмертного полка», встреча поезда Победы. КДМ принял участие в проведении первого Всероссийского фестиваля «Юнармия в спорте — 2022» с участием более 200 юнармейцев.

«Также нами проводятся различные патриотические мероприятия, в том числе по подготовке будущих призывников к военной службе. Наши ребята ухаживают за постами № 1 у Вечных огней и Огней памяти, памятниками, обелисками, воинскими захоронениями, а также участвуют в поисковой деятельности. Важнейшей формой непосредственного знакомства молодежи с учебно-боевой деятельностью войск явилось их участие в мероприятиях оперативной и боевой подготовки: военно-спортивная игра «Зарница», конкурс «А ну-ка, юнармеец!» в лагере «Нефтяник», а также Межрегиональные соревнования учащихся «Школа безопасности» на базе ГБУ «Молодой патриот». Способствуют формированию патриотического настроения и такие акции, как «Мы — граждане России», «Мы-армия страны, мы — армия народа», «Блокадный хлеб», а также раздача лент триколора ко Дню России, встречи и торжества ко Дню освобождения города Малгобека от немецко-фашистских захватчиков», — добавил Мальсагов.

Комитетом по делам молодежи Ингушетии также ведется работа по созданию «Регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Авангард», который направлен на повышение интереса к военной службе.