Брифинг

Глава Ингушетии считает, что вопрос о спикере нового состава парламента региона нужно адресовать депутатам

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Вопрос о председателе нового состава Народного собрания Ингушетии нужно адресовать избранным депутатам, считает Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Па традиции первое заседание (оно состоится в конце сентября) нового созыва Народного собрания откроет старший по возрасту депутат. Кто будет спикер, это не я должен говорить, депутаты решат сами. Спрашивать надо у них», — сказал Калиматов на брифинге в Магасе.

Что касается обновления состава, по его мнению, из старой команды останется, предположительно, 8 парламентариев. «Я, конечно, за молодежь, но, если не будем иметь опытных людей в Народном собрании, мы можем упустить что-то, должна быть преемственность в политике», — отметил руководитель субъекта.

Он заметил, что изменения в составе парламента были необходимы. По его словам, это — «требования времени, наших жителей, которые мы должны были учитывать, тем более депутаты — народные избранники».

В целом, говоря о законодательной и исполнительной власти, Калиматов подчеркнул, что «веру в чиновников нужно вернуть». «Больно смотреть, как наши люди разочаровались в должностных лицах. Мы должны сказать чиновнику «работай, ты на должности, или занимайся другим делом», — заявил он.

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