Глава Ингушетии считает, что защитники Малгобека в годы ВОВ стали примером для участников СВО
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале отметил, что 80 лет назад был освобожден от немецко-фашистских захватчиков город воинской славы Малгобек, который имел стратегически важное значение в битве за Кавказ.
«Гитлеровские войска рвались к грозненской и бакинской нефти. Если бы солдатам вермахта удалось бы получить доступ к авиационному топливу, неизвестно, как долго еще продлилась бы война и сколько еще жертв было бы», — написал Калиматов.
Он напомнил, что «врага удалось остановить на Малгобекском рубеже. Целых 4 месяца советские солдаты разных национальностей держали здесь оборону. 120 тыс. солдат полегло на нашей земле, чтобы враг не прошел».
«Честь и слава им, вечная память! Они стали примером для тех, кто сегодня также защищает нашу Родину, участвуя в СВО на Украине. Эти ребята также достойно несут свою миссию освободителей от фашизма. Мы в неоплатном долгу перед ними всеми, и никогда не должны забывать об их подвигах», — подчеркнул руководитель региона.