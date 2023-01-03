Глава Ингушетии считает, что защитники Малгобека в годы ВОВ стали примером для участников СВО

«Гитлеровские войска рвались к грозненской и бакинской нефти. Если бы солдатам вермахта удалось бы получить доступ к авиационному топливу, неизвестно, как долго еще продлилась бы война и сколько еще жертв было бы», — написал Калиматов.

Он напомнил, что «врага удалось остановить на Малгобекском рубеже. Целых 4 месяца советские солдаты разных национальностей держали здесь оборону. 120 тыс. солдат полегло на нашей земле, чтобы враг не прошел».

«Честь и слава им, вечная память! Они стали примером для тех, кто сегодня также защищает нашу Родину, участвуя в СВО на Украине. Эти ребята также достойно несут свою миссию освободителей от фашизма. Мы в неоплатном долгу перед ними всеми, и никогда не должны забывать об их подвигах», — подчеркнул руководитель региона.