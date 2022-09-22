Глава Ингушетии считает долгом россиян поддержать Президента России и предстоящие референдумы

«Жители этих регионов на протяжении 8 лет жили в нечеловеческих условиях, лишенные всяких гражданских прав и элементарных условия для жизни. Никого их судьба не волновала, их жизни стали разменной монетой в большой политике. И Россия — единственная страна, которая все эти годы стремилась обеспечить право этих регионов на самоопределение. Референдумы — это единственная на сегодня возможность реализовать это право. Мы все должны помочь им в этом. Многие наши соотечественники отдали свои жизни, чтобы обеспечить на этих территориях мир и стабильность. И наш долг сегодня вместе с нашим Президентом Владимиром путинным поддержать референдум и его итоги», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября проведут референдумы о вхождении в состав России.

Ранее Президент России Владимир Путин поддержал решение республик Донбасса и освобожденных территорий Украины о вхождении в состав России. Глава государства подчеркнул, что будет сделано все необходимое, для того чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, чтобы люди могли выразить свою волю.

Между тем, по данным соцопросов, вхождение в состав России поддерживают 94% жителей ДНР, 93% жителей ЛНР, 87% жителей Запорожской области, 80% жителей Херсонской области.