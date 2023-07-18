Образование

Глава Ингушетии считает правильным возвращение трудового воспитания в школы

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что уроки труда должны стать неотъемлемой частью воспитания в школах.

«Выпускники советских школ отлично помнят уроки труда, которые являлись обязательными для старшеклассников. Девочек учили шить, мальчиков — столярничать. И полученные на этих уроках бытовые навыки многим потом пригодились в жизни. Но важнее всего в этих уроках был процесс приобщения детей к труду и творчеству», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

По словам руководителя субъекта, у школьников в раннем возрасте формировали ответственность и уважительное отношение к труду. «Буду рад, если эту традицию снова вернут в наши школы. Надеюсь, законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об образовании», дополняющий воспитательную часть введением уроков труда, будет принят в окончательном чтении», — подчеркнул Глава.

Напомним, законопроект о возвращении трудового воспитания в общеобразовательные учебные заведения был принят депутатами Госдумы в первом чтении в конце июня. Авторами инициативы выступили депутаты всех фракций нижней палаты парламента. Этот вопрос ранее был поднят депутатами в ходе правительственного часа с участием министра просвещения России Сергея Кравцова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские боксеры завоевали четыре медали на профсоюзном чемпионате России
В столице Ингушетии состоялась деловая встреча с представителями МСП региона
Премьер Ингушетии проверил ход строительства трех объектов в Назрани и Сунже
В Ингушетии по нацпроектам заключено около 100% контрактов
Книжный фонд МКЖР республики пополнился изданием «Ингушская этнография»
В Ингушетии более 140 фермеров получили около 116 млн руб. на развитие хозяйств
В Ингушетии обратят внимание на возможные нарушения при целевом наборе в вузы
В Ингушетии в текущем году отремонтируют 31 км ЛЭП
Врачи Ингушетии со специалистами из Москвы проводят операции пациентам с патологией лица
Скрывшийся после ДТП с погибшим житель Ингушетии сам пришел в полицию
Одно из старейших мусульманских кладбищ обновляют в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 