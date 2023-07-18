Глава Ингушетии считает правильным возвращение трудового воспитания в школы

«Выпускники советских школ отлично помнят уроки труда, которые являлись обязательными для старшеклассников. Девочек учили шить, мальчиков — столярничать. И полученные на этих уроках бытовые навыки многим потом пригодились в жизни. Но важнее всего в этих уроках был процесс приобщения детей к труду и творчеству», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

По словам руководителя субъекта, у школьников в раннем возрасте формировали ответственность и уважительное отношение к труду. «Буду рад, если эту традицию снова вернут в наши школы. Надеюсь, законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об образовании», дополняющий воспитательную часть введением уроков труда, будет принят в окончательном чтении», — подчеркнул Глава.

Напомним, законопроект о возвращении трудового воспитания в общеобразовательные учебные заведения был принят депутатами Госдумы в первом чтении в конце июня. Авторами инициативы выступили депутаты всех фракций нижней палаты парламента. Этот вопрос ранее был поднят депутатами в ходе правительственного часа с участием министра просвещения России Сергея Кравцова.