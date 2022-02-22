Глава Ингушетии считает признание Россией независимости ДНР и ЛНР историческим днем

«Издание Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР считаю неизбежным и убеждён, что это исторический день для жителей этих двух республик», — заявил Калиматов на своей странице в соцсети «Инстаграм» во вторник.

Руководитель северокавказского региона уверен, что все страдания, которые переносят жители этих республики, должны прекратиться. Каждый человек имеет право на жизнь и безопасность своей семьи.

Калиматов отметил, что Россия является главным защитником и помощником людям, оказавшимся в опасной ситуации.

Власти и жители Ингушетии готовы всегда помочь тем, кто оказался в беде.

Республика протягиваем руку помощи беженцам, вынужденным покинуть свои дома, бросить все нажитое годами. Для них в регионе уже подготовлены места для проживания, будут созданы все условия.

Калиматов считает очень важным в этой сложной ситуации помнить о детях. Эти малыши, которые вынуждены покинуть родные места вместе с родителями, испытывают шок и страх. Их обязательно надо окружить заботой, уютом, подарить им возможность улыбаться и радоваться жизни.

Президент РФ Владимир Путин после почти часового обращения к россиянам объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Указы о признании, а также договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР были подписаны в прямом эфире.