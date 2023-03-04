Глава Ингушетии считает задачей властей повысить авторитет педагогов в обществе

«В нашей стране взят курс на привлечение внимания общества к труду людей, которые отдают свое время и силы нашему будущему, труду наших любимых учителей. Накануне Президент Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника в России», — отметил Калиматов.

По его словам, каждый человек всегда с теплотой вспоминает об учителях, которые воспитали тех, кто сегодня работают в самых различных областях культуры, науки, здравоохранения, сельского хозяйства, образования и многих других.

«Нашими учителями воспитаны достойные защитники Отечества, которые за свои подвиги удостоены высоких государственных наград. К сожалению, некоторые посмертно», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он напомнил, что по поручению Президента России в республике, как и во всех регионах, активно ведется работа по строительству и капитальному ремонту школ, оснащению их современным оборудованием. Только за прошлый год в Ингушетии построено 20 школ, в текущем планируется ввести в строй еще 11.

«Особое внимание Владимир Путин уделил традициям наставничества, которые крайне востребованы. Будем активно вести работу и в этом направлении. Считаю, что миссия Года педагога и наставника — признание особого статуса людей, выполняющих наставническую деятельность. Только в Ингушетии трудятся около 10 тысяч учителей. Будем продолжать их поддерживать, разрабатывая предложения, которые помогут поднять престиж и повысить авторитет педагогов в обществе», — добавил Калиматов.

Глава поблагодарил педагогов за терпение и вклад в каждого ребенка.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», 28 февраля в республике стартовал Год педагога и наставника, в рамках которого в регионе планируется провести более 40 мероприятий.