Глава Ингушетии сделал прививку от коронавируса
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов привился российской вакциной от COVID-19.
«О своём намерении пройти иммунизацию я говорил ещё летом. Собирался сделать прививку, но болезнь опередила меня, поэтому пришлось отложить. Сейчас я вакцинировался первым компонентом вакцины «Спутник V», — сообщил Калиматов в своем телеграм-канале.
По его словам, через три недели предстоит второй этап.
Калиматов считает, что сделать прививку — значит, защитить себя и спокойно жить дальше.
Он призвал граждан вакцинироваться, чтоб преодолеть болезнь.
В начале августа минувшего года Калиматов сообщил, что переболел коронавирусом.
По его мнению, плата за игнорирование рекомендаций Роспотребнадзора может оказаться непомерно высокой. Коронавирусная болезнь очень тяжелая, имеющая непредсказуемые последствия.