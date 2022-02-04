Вакцинация

Глава Ингушетии сделал прививку от коронавируса

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов привился российской вакциной от COVID-19.

«О своём намерении пройти иммунизацию я говорил ещё летом. Собирался сделать прививку, но болезнь опередила меня, поэтому пришлось отложить. Сейчас я вакцинировался первым компонентом вакцины «Спутник V», — сообщил Калиматов в своем телеграм-канале.

По его словам, через три недели предстоит второй этап.

Калиматов считает, что сделать прививку — значит, защитить себя и спокойно жить дальше.

Он призвал граждан вакцинироваться, чтоб преодолеть болезнь.

В начале августа минувшего года Калиматов сообщил, что переболел коронавирусом.

По его мнению, плата за игнорирование рекомендаций Роспотребнадзора может оказаться непомерно высокой. Коронавирусная болезнь очень тяжелая, имеющая непредсказуемые последствия.

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