Глава Ингушетии сообщил о планах реконструировать горную дорогу для туристов
Власти республики планируют отремонтировать 10 км дороги, ведущей в горную часть республики, сообщил Махмуд-Али Калиматов в понедельник.
«Работы на участке Алхасты — Галашки начнут в марте 2023 года и завершат в мае 2024 года», — пишет Глава Ингушетии в своём Телеграм-канале.
По словам руководителя региона, уже разработана проектно-сметная документация и определен подрядчик.
Дорога является туристическим маршрутом, ведет в горную Ингушетию, связывает горные села с равнинной частью.
Как отметил Глава Ингушетии, планируется укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин толщиной 12 см, разработка косогора для обеспечения видимости встречного автомобиля, а также обустройство тротуара.
На объекте также установят 57 дорожных знаков, 50 сигнальных столбиков, а также обустроят пешеходные переходы.
Ремонт артерии не проводился более 15 лет.