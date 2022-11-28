Дороги

Глава Ингушетии сообщил о планах реконструировать горную дорогу для туристов

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Власти республики планируют отремонтировать 10 км дороги, ведущей в горную часть республики, сообщил Махмуд-Али Калиматов в понедельник.

«Работы на участке Алхасты — Галашки начнут в марте 2023 года и завершат в мае 2024 года», — пишет Глава Ингушетии в своём Телеграм-канале.

По словам руководителя региона, уже разработана проектно-сметная документация и определен подрядчик.

Дорога является туристическим маршрутом, ведет в горную Ингушетию, связывает горные села с равнинной частью.

Как отметил Глава Ингушетии, планируется укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин толщиной 12 см, разработка косогора для обеспечения видимости встречного автомобиля, а также обустройство тротуара.

На объекте также установят 57 дорожных знаков, 50 сигнальных столбиков, а также обустроят пешеходные переходы.
Ремонт артерии не проводился более 15 лет.

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