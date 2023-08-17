Глава Ингушетии: теракт 14-летней давности был тяжелым ударом для республики

«Более сотни людей пострадало от взрыва. Жертв могло быть больше, если бы не нашлись героические парни, которые ценой своей жизни и здоровья попытались остановить террориста-смертника. Это был тяжелый удар для республики. Но, несмотря на это, правоохранительные органы с удвоенной силой продолжали свою работу и смогли уничтожить терроризм в Ингушетии», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, свою роль в этой борьбе сыграли и жители республики, которые стали нетерпимо относиться к радикализму в религии.

«Наши люди, уже наученные горьким опытом, понимают, что терроризм имеет мало общего с исламом, который является миролюбивой и чистой религией. Надеюсь, что время активной террористической деятельности никогда уже не вернется в республику и ни одна семья больше не пострадает от рук экстремистов», — подчеркнул руководитель субъекта.

Напомним, мощный взрыв прогремел 17 августа 2009 года утром в центре Назрани. Начиненная взрывчаткой автомашина марки «Газель», протаранив ворота, въехала во двор ГОВД и РОВД, где проходило построение личного состава.

Ответственность за теракт взял на себя идеолог террористов Саид Бурятский, который позже был уничтожен в ходе спецоперации в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии, как и другие многие заказчики и исполнители подобных преступлений.

В машине находилось два террориста-смертника и около двадцати бытовых газовых баллонов. Для их детонации было использовано несколько гранат. Милиционеры открыли огонь по автомашине, но детонация уже была запущена. Разрушено было не только здание райотдела, но и прилегающие постройки, а также поврежден многоэтажный квартирный дом, находившийся рядом. Погибло 25 человек, 136 ранено, среди них и десятки мирных жителей.

Мощность взрыва составила 200 кг (по другим данным 400 кг) в тротиловом эквиваленте.

Капитану Руслану Нальгиеву, который бросился наперерез и на ходу открыл огонь по смертоносной «Газели», указом главы государства от 14 июня 2012 года присвоено звание Героя России.