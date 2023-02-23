Глава Ингушетии убежден, что дата депортации народа была выбрана не случайно

«Я искренне убежден, что дата ссылки ингушского народа 23 февраля была выбрана не случайно. Это было сделано с целью обесценить все прежние заслуги нашего народа, который всегда поддерживал Россию, и отчаянно воевал с ее врагами на всех фронтах. Были генералы и герои и в царской армии, и в советской, есть они и в российской. Это доблестные защитники Отечества, которые являются частью истории Ингушетии и России», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что представители ингушского народа продолжают героический путь отцов и дедов.

«В это непростое для нашей страны время военнослужащие и мобилизованные из Ингушетии доблестно несут службу в зоне специальной военной операции на Украине. Многие из них погибли, исполняя свой долг, проявляя героизм, стойкость и отвагу. Их подвиги удостоены орденами и медалями, а гвардии капитану Хамхоеву Адаму Ераховичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Мы гордимся ими, гражданами и патриотами России и своей малой родины — Ингушетии», — подчеркнул Глава республики.

Напомним, сегодня в регионе проходят памятные мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине депортации народа в Казахстан и Киргизию. На Мемориале памяти славы в городе Назрани состоялся митинг с участием руководителя субъекта, сенаторов и депутатов Госдумы, представителей духовенства, общественных и молодежных организаций.