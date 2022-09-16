Образование

Глава Ингушетии учредил 155 стипендий для лучших студентов

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Около 300 тыс. рублей ежемесячно будет направляться из регионального бюджета на выплату 155 стипендий Главы Ингушетии студентам и аспирантам из республики, успешно обучающимся в российских и местных высших и средне-специальных учебных заведениях.

Соответствующий указ об этом подписал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

120 стипендий по 2 тыс. рублей будут получать студенты, обучающиеся по образовательным стандартам «бакалавриат» и «специалитет», с итоговыми годовыми результатами на «хорошо» и «отлично». Еще пять стипендий в том же размере смогут получать студенты магистратуры. И пять стипендий в размере 2,5 тыс. рублей ежемесячно будет назначено аспирантам, обучающимся по образовательным программам аспирантуры.

В соответствии с указом студентам профессиональных образовательных учреждений назначено 25 стипендий по 1 тыс. рублей.

Ежемесячное пособие студентам назначается по итогам конкурса, который проводит региональное министерство образования и науки. Кандидаты на получение стипендии отбираются со второго курса учебы, по решению ученого или педагогического совета на основании представлений студенческих комитетов. В конкурсе могут участвовать только студенты, имеющие средний балл успеваемости за время обучения не ниже 4,5 и активно участвующие в научной и общественной работе, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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