Глава Ингушетии учредил 155 стипендий для лучших студентов
Около 300 тыс. рублей ежемесячно будет направляться из регионального бюджета на выплату 155 стипендий Главы Ингушетии студентам и аспирантам из республики, успешно обучающимся в российских и местных высших и средне-специальных учебных заведениях.
Соответствующий указ об этом подписал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.
120 стипендий по 2 тыс. рублей будут получать студенты, обучающиеся по образовательным стандартам «бакалавриат» и «специалитет», с итоговыми годовыми результатами на «хорошо» и «отлично». Еще пять стипендий в том же размере смогут получать студенты магистратуры. И пять стипендий в размере 2,5 тыс. рублей ежемесячно будет назначено аспирантам, обучающимся по образовательным программам аспирантуры.
В соответствии с указом студентам профессиональных образовательных учреждений назначено 25 стипендий по 1 тыс. рублей.
Ежемесячное пособие студентам назначается по итогам конкурса, который проводит региональное министерство образования и науки. Кандидаты на получение стипендии отбираются со второго курса учебы, по решению ученого или педагогического совета на основании представлений студенческих комитетов. В конкурсе могут участвовать только студенты, имеющие средний балл успеваемости за время обучения не ниже 4,5 и активно участвующие в научной и общественной работе, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.