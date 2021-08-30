Глава Ингушетии уступил в партии с чемпионом района по шахматам

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе инспекции в одной из школ Малгобекского района сыграл в шахматы с местным чемпионом Мухаммадом Полонкоевым.

«Проиграл партию в шахматы юному жителю Средних Ачалуков Мухаммаду Полонкоеву. Но не расстраиваюсь, потому как мой соперник был достаточно серьёзный, несмотря на свой возраст. Он уже чемпион района!» — поделился со своими подписчиками в соцсети «Инстаграм» Калиматов.

Глава региона признался, что партия с юным жителем Малгобекского района ему понравилась.

«Что хочу сказать? Родителям и педагогом стоит серьезно уделять внимание развитию шахмат. Обучение детей игре помогает развить их умственные способности. Они лучше усваивают школьную программу, им легче дается изучение точных наук. Я убежден, что в школах должны играть в шахматы», — пишет Калиматов.

Глава Ингушетии считает, что властям стоит подумать о том, чтобы в общеобразовательных учреждениях Ингушетии ввести отдельные уроки. По его мнению, у республики есть серьезный потенциал, свои чемпионы — звезды мировых шахмат, такие как Эрнесто Инаркиев.

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