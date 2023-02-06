Строительство

Глава Ингушетии уверен, что строители региона в 2023 году перевыполнят план по вводу жилья

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов выразил уверенность, что уже третий год подряд строители региона перевыполнят план по вводу жилья. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«Ингушетия завершила 2021 год с превышением планового показателя на 5,6%. По итогам 2022 года нами сдано около 135 тыс. квадратных метров жилья при плане в 130 тыс. кв. м — это на 3,7% сверх плана. Республика нарастила хорошие темпы, и наша дальнейшая задача — сохранять эту динамику», — отметил Калиматов.

По его словам, несмотря на кризис, связанный с санкционным давлением на российскую строительную отрасль, в целом, спрос на новое жилье в регионе остается стабильно высоким.

«Учитывая то, что строительство является значимой отраслью экономики, для нас важен рост жилищного сектора. Мы будем делать все возможное, чтобы поддерживать добросовестных подрядчиков, которые строят качественно и в срок», — подчеркнул руководитель субъекта.

«В текущем году нам установлен показатель ввода жилья в объеме 403 тыс. квадратных метров. Я уверен, что наши строители не подведут нас и в этот раз — снова перевыполнят план», — добавил Калиматов.

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