Он отметил, что в последние несколько лет проведена серьезная работа по привлечению инвесторов в субъект, перезапущены простаивающие предприятия.

«У нас еще есть неосвоенные промышленные площадки, около 70% земельных участков в регионе пока свободны. Мы потрудились для создания комфортного инвестиционного климата для предпринимателей, у нас хорошее налоговое законодательство, развитая система подготовки кадров. Уверен, использование этих ресурсов даст нам необходимый эффект», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

О том, что республика стала лидером среди регионов СКФО по промышленному производству сообщили в понедельник в Северо-Кавказском федеральном университете. В целом за последние два года промпроизводство в округе увеличилось на 2,7%.

В исследовании отмечается, что более 70% промышленного производства Северного Кавказа сосредоточено в Ставропольском крае. В других регионах определяющее место занимает малых и средний бизнес.