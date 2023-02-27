Образование

Глава Ингушетии в Адыгее принимает участие в мероприятиях по развитию образования

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вместе с руководителями Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым, принимает участие в мероприятиях по развитию образования, проходящих в Адыгее.

В своем Телеграм-канале Калиматов написал, что в Майкопе «запланирован ряд масштабных мероприятий, посвященных развитию образования, которые пройдут с участием министра просвещения России Сергея Кравцова».

Напомним, Президент России в своем ежегодном Послании Федеральному собранию-2023 отметил необходимость нововведений в сфере образования, возврата к системе базовой подготовки в вузах и расставил приоритеты в вопросах профессионального и школьного образования.

В Адыгее обсуждаются вопросы реализации федерального проекта «Профессионалитет», а также запуска Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству.

Кравцов и делегации регионов примут участие в открытии всероссийского конкурса «Мастер года» в республиканской Государственной филармонии. Далее здесь же, состоится торжественная церемония эстафеты флага конкурса «Мастер года». Это масштабное мероприятие проходит впервые и охватит все 8 федеральных округов России.

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