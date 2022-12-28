Глава Ингушетии в ходе «Прямой линии» подвел итоги 2022 года

«Так, в рамках социально-экономического развития Ингушетии в 2022 году был открыт ряд объектов, в разных сферах регион показал улучшение показателей развития. Совсем недавно в регионе был реализован инвестиционный проект по запуску простаивавшего предприятия — Комбината детского питания мощностью 2,5 тонны в смену. Запуск предприятия позволил создать почти 90 новых рабочих мест. А обувная фабрика «Фелидже пэлле» начала производство тактических ботинок, которыми были экипированы военнослужащие республики», — цитирует пресс-служба слова Главы региона Калиматова.

По его словам, также в регионе отмечается рост выпуска основных видов продукции сельского хозяйства, а по росту индекса промышленного производства Ингушетия заняла первое место по СКФО.

«В 2022 году в республике снизился уровень регистрируемой безработицы — с 15 % до 10 %. В рамках реализации Комплекса мер по восстановлению допандемийной численности занятого населения охвачено около 26 тысяч участников и трудоустроено более 11 тысяч человек. Кроме того, в 2022 году Министерством труда республики было заключено около 3,7 тысяч социальных контрактов, в рамках которых участникам оказывается государственная соцподдержка для ведения личных подсобных хозяйств, индивидуальной предпринимательской деятельности и преодоление трудной жизненной ситуации», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Также руководитель республики отметил успехи в области туризма. В текущем году в Ростуризме был зарегистрирован первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 км, который охватывает и горы, и равнины.

Напомним, в 2022 году в Ингушетии построено 12 школ, завершено возведение 8 детских садов на 1 730 мест. Также проведен капитальный ремонт в 13 школах, на который было направлено более 900 млн рублей.