Глава Ингушетии в приемной Президента России рассмотрел обращения граждан

Для участия во встрече были приглашены руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципальных образований. Отдельные вопросы были решены на месте, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Мать троих детей из сельского поселения Кантышево Танзила Эльдиева рассказала, что состоит в сводном списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилом помещении, в администрации Назрановского района, с ноября 2011 года за порядковым номером 70. По данным правительства республики в текущем году закрывается вопрос предоставления жилья 41 претенденту.

Вопрос заявительницы Махмуд-Али Калиматов дал поручение закрыть в следующем году. Также во время беседы была удовлетворена просьба женщины об устройстве детей в дошкольное образовательное учреждение. По данным министерства образования Ингушетии в Кантышево всего один детский сад, но в декабре планируется сдача нового объекта, куда и будут определены Эльдиевы.

С аналогичным вопросом обеспечения жильем молодой семьи, на прием пришла Хава Ведзижева из сельского поселения Плиево. Глава сообщил, что руководством республики уже проводится работа и составлена заявка в правительство России о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 2023-м и в последующие годы. Ведзижева будет включена в список претендентов, состоящих на учете с июля 2007 года.

В перечень обращений к руководителю республики также вошли вопросы благоустройства территорий и обеспечения дорожной инфраструктуры, внедрения новых дисциплин и более углубленного изучения предметов различного профиля в средних образовательных учреждениях.

Обращение каждого заявителя Махмуд-Али Калиматов изучил детально и внимательно. По итогам бесед с гражданами Глава дал соответствующие поручения подчиненным, говорится в релизе.