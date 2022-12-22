Глава Ингушетии в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона

«Время подводить итоги 2022 года. Произошло много событий как в нашей стране, так и в республике. К текущим вопросам в социальной сфере, по экономике и дорогам прибавилось много новых задач в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, вопросов для обсуждения накопилось много.

«Даже если я не успею ответить во время прямого эфира, каждое сообщение обязательно будет рассмотрено. Жду ваших вопросов, предложений и пожеланий. Присылайте их на номер: 8 (928) 725 45 25», — добавил Глава республики.

Жители Ингушетии и других регионов, желающие задать вопросы Калиматову, могут направить их заранее текстовым сообщением или в формате видеообращения в мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также позвонить по телефону в ходе эфира.

Поступающие вопросы будут транслироваться во время программы в виде «бегущей строки».

Трансляцию можно будет посмотреть на НТРК и ГТРК «Ингушетия, а также на сайте ingushetiya.tv (http://ingushetiya.tv/), на личной странице Главы Ингушетии и на аккаунте регионального ЦУР в «ВКонтакте». Начало трансляции в 15 часов.

Прием вопросов: 8 (928) 725 45 25 — номер для текстовых сообщений и видеовопросов в WhatsApp и Telegram.