Глава Ингушетии в рамках «Елки желаний» исполнил мечту мальчика из Запорожской области

«У ребенка очень скромное пожелание, соответствующее его возрасту и интересам. Может детская любовь к автомобилям выведет его в большое ралли и у нас будет свой Шумахер или он станет хорошим автослесарем, что тоже очень важно. Хочу поздравить этого малыша с наступающим Новым годом и пожелать ему прекрасного будущего в нашей великой России», — прокомментировал событие Калиматов.

Мероприятие состоялось перед заседанием Государственного совета в Москве.

Традиционно мечты в рамках акции «Елка желаний» исполнил и Президент России. В этом году Глава государства выбрал три открытки от ребят из Запорожской, Курганской областей и из Ставропольского края. В этом году елка с новогодними посланиями расположилась в московском «Манеже».