Глава Ингушетии в рамках «Елки желаний» исполнил мечту мальчика из Запорожской области
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в «Елке желаний» в Москве. Он вместе с другими губернаторами снял свой шар с мечтой ребенка. Пятилетний Виктор Царенко из Запорожской области захотел в подарок на Новый год радиоуправляемую машинку.
«У ребенка очень скромное пожелание, соответствующее его возрасту и интересам. Может детская любовь к автомобилям выведет его в большое ралли и у нас будет свой Шумахер или он станет хорошим автослесарем, что тоже очень важно. Хочу поздравить этого малыша с наступающим Новым годом и пожелать ему прекрасного будущего в нашей великой России», — прокомментировал событие Калиматов.
Мероприятие состоялось перед заседанием Государственного совета в Москве.
Традиционно мечты в рамках акции «Елка желаний» исполнил и Президент России. В этом году Глава государства выбрал три открытки от ребят из Запорожской, Курганской областей и из Ставропольского края. В этом году елка с новогодними посланиями расположилась в московском «Манеже».