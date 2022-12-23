Новый год

Глава Ингушетии в рамках «Елки желаний» исполнил мечту мальчика из Запорожской области

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в «Елке желаний» в Москве. Он вместе с другими губернаторами снял свой шар с мечтой ребенка. Пятилетний Виктор Царенко из Запорожской области захотел в подарок на Новый год радиоуправляемую машинку.

«У ребенка очень скромное пожелание, соответствующее его возрасту и интересам. Может детская любовь к автомобилям выведет его в большое ралли и у нас будет свой Шумахер или он станет хорошим автослесарем, что тоже очень важно. Хочу поздравить этого малыша с наступающим Новым годом и пожелать ему прекрасного будущего в нашей великой России», — прокомментировал событие Калиматов.

Мероприятие состоялось перед заседанием Государственного совета в Москве.

Традиционно мечты в рамках акции «Елка желаний» исполнил и Президент России. В этом году Глава государства выбрал три открытки от ребят из Запорожской, Курганской областей и из Ставропольского края. В этом году елка с новогодними посланиями расположилась в московском «Манеже».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За 9 месяцев жители Ингушетии оплатили безналично товаров и услуг на 6 млрд руб.
Футболисты из клуба «Чемпион» заняли второе место на турнире «Матч дружбы»
Ингушские юнармейцы побывали на концерте в Центральном академическом театре Российской Армии
Глава Малгобекского района Ингушетии подарил ноутбук девочке из Назрани
Жители двух микрорайонов Магаса останутся без света
Ингушетия отправит 25 тонн груза с теплой одеждой и обогревателями в зону СВО
В Ингушетии подвели итоги совместной работы управления казначейства и поисковиков
Замминистра культуры Ингушетии передал подарок мальчику в рамках акции «Елка желаний»
В городе Назрани Ингушетии пройдет новогоднее детское представление
В Ингушетии более 4 тыс. человек посетили мероприятия по «Пушкинской карте»
Министр спорта Ингушетии исполнил новогоднее желание мальчика из многодетной семьи

Главное

Яндекс.Метрика

 