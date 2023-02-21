Послание

Глава Ингушетии: в своем Послании Путин вновь дал понять — Россия задала новый вектор мирового развития

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Махмуд-Али Калиматов

В этом году вся страна с нетерпением ждала выступления Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию. Предчувствие, что мы накануне глобальных исторических перемен, подтвердилось, заявил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя одно из главных политических событий года.

По его словам, взят курс на обновление общественно-политического и экономического устройства государства в целом. Россия задала новый вектор мирового развития. Мир перестает быть однополярным и зависимым от США и Европы.

«Владимир Владимирович сильный государственный лидер, который отказался следовать чужим навязанным правилам существования. Сегодня наш Президент демонстрирует всему миру, что Россия сильная держава и в состоянии самостоятельно строить свою политику и экономику, сама выбирать себе союзников и партнеров. Запад же, демонстрируя силу и мировое влияние, стремится жестко продавить под свои личные выгоды и интересы не только противников, но и своих сторонников. Россия отказывается от такого мироустройства и бросила вызов сильному противнику. Уверен, мы выиграем эту борьбу, потому что она за справедливость», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Поэтому, как считает руководитель субъекта, специальная военная операция на Украине остается в актуальной политической повестке. Эта тема была главной в Послании, но никакого объявления ядерной войны не случилось, как ожидали противники России. Наша задача остается прежней — остановить войну, развязанную против нас Западом, не дать ей перейти на территорию нашей страны.

«Большая часть Послания была посвящена мирным целям и задачам. Основная ставка Президентом Владимиром Путиным делается на социальную поддержку населения и экономическое развитие страны. В рамках стратегии развития будут реализованы прогрессивные проекты в сфере науки, образования, здравоохранения, предпринимательства, промышленности, ЖКХ и многое другое. Все эти преобразования коснутся в первую очередь регионов», — подчеркнул Глава республики.

«Мы должны полностью поддержать новые инициативы нашего Президента Владимира Путина и вносить посильный вклад в укрепление своего государства. Россия была, есть и будет великой державой. И для нас для всех, как сказал Владимир Путин, важно быть со своей Родиной», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

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