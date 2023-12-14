Глава Ингушетии включен в состав президиума Государственного совета России
Глава региона Махмуд-Али Калиматов включен в состав президиума Государственного совета России. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.
Также в президиум вошли главы Краснодарского и Красноярского краев, Мурманской, Амурской, Белгородской и Кировской областей, ДНР. Исключены — губернаторы Липецкой, Свердловской, Томской областей и глава Дагестана.
Напомним, Госсовет является конституционным государственным органом, формируемым Президентом России в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики страны и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.