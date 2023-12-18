Глава Ингушетии включен в Высший совет «Единой России»

«Воспринимаю это как высокую оценку работы Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия». Приложу максимум усилий, чтобы на уровне партии отстаивать интересы нашей общей страны России и республики», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Также на форуме была произведена ротация Генсовета партии. В него вошел депутат Государственной думы от Ингушетии Бекхан Барахоев.

Парламентарий поблагодарил руководство партии и делегатов съезда за оказанное доверие.

Между тем единороссы единогласно поддержали Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах в марте 2024 года.

«Мы за сильную Россию», — подчеркнул Глава республики.