Глава Ингушетии включен в Высший совет «Единой России»
Главу республики Махмуд-Али Калиматова на прошедшем 17 декабря XXI на ВДНХ XXI съезде «Единой России» включили в Высший совет партии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
«Воспринимаю это как высокую оценку работы Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия». Приложу максимум усилий, чтобы на уровне партии отстаивать интересы нашей общей страны России и республики», — отметил Махмуд-Али Калиматов.
Также на форуме была произведена ротация Генсовета партии. В него вошел депутат Государственной думы от Ингушетии Бекхан Барахоев.
Парламентарий поблагодарил руководство партии и делегатов съезда за оказанное доверие.
Между тем единороссы единогласно поддержали Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах в марте 2024 года.
«Мы за сильную Россию», — подчеркнул Глава республики.