Глава Ингушетии возглавит делегацию региона на первой Кавказской инвестиционной выставке

Главным событием мероприятия станет пленарное заседание «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона».

Выставку посетит премьер-министр России Михаил Мишустин, который ранее заявил, что СКФО обладает мощным потенциалом в целом ряде отраслей, в том числе в области промышленности, сельского хозяйства, туризма и санаторно-курортного лечения.

По его словам, задача правительства — консолидировать усилия органов власти различных уровней и представителей бизнеса для успешного опережающего развития экономики и социальной сферы макрорегиона.

На выставке власти регионов и эксперты презентуют новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития.

Калиматов отметил важность предстоящего форума для республики, поскольку речь будет идти о магистральных для ее развития темах.

«Туризм и АПК, как я не раз отмечал, являются для нас ведущими отраслями на пути прогресса. Страна столкнулась с рядом вызовов и необходимостью активного описка путей импортозамещения, что в конечном итоге, безусловно, станет для нас возможностью вывести экономику и производство на новый уровень. Участие Ингушетии в этом процессе неоспоримо, у нас богатый потенциал и в сельском хозяйстве, и туризме. Инвестиционная привлекательность региона также растет, о чем говорят и уже реанимированные работающие проекты, и те, что в процессе реализации, и присутствие новых заинтересованных представителей бизнеса», — цитирует Главу региона его пресс-служба.

Отмечается, что в деловой программе мероприятия примут участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, СМИ, молодежного и научного сообщества.