Глава Ингушетии возглавит штаб по проведению учений по гражданской обороне

Штаб по подготовке и проведению учений возглавляет Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По словам руководителя субъекта, работа в чрезвычайных ситуациях требует от сотрудников ответственности, самоотверженности и постоянной готовности. Он подчеркнул, что учения позволят проверить работоспособность систем управления гражданской обороной и оповещения населения об опасностях.

«Профилактика необходима для спокойствия жителей нашей республики. Практическая отработка действий поможет нам быть готовыми к любым сложностям, а также понять, в каких направлениях стоит усилить работу», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Основной целью учений является отработка всех мероприятий гражданской обороны, в случае необходимости их применения. К примеру, будет проверена система оповещения и информирования жителей региона, возможность укрытия населения в заглубленных помещениях, отработаны шаги при эвакуации людей и обеспечения необходимым эвакуируемых, кроме того, учения пройдут по проведению аварийно-спасательных работ и тушению пожаров.

Учения будут направлены на улучшение теоретических знаний и практических навыков руководителей структур, которые ответственны за защиту территории республики.