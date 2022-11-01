Глава Ингушетии возглавит штаб по проведению учений по гражданской обороне
В среду, 2 ноября, в Ингушетии в соответствии приказом МЧС России, как и в других регионах страны, пройдут командно-штабные учения с участием органов управления и сил гражданской обороны республики. Подобные мероприятия проводятся каждые пять лет.
Штаб по подготовке и проведению учений возглавляет Глава республики Махмуд-Али Калиматов.
По словам руководителя субъекта, работа в чрезвычайных ситуациях требует от сотрудников ответственности, самоотверженности и постоянной готовности. Он подчеркнул, что учения позволят проверить работоспособность систем управления гражданской обороной и оповещения населения об опасностях.
«Профилактика необходима для спокойствия жителей нашей республики. Практическая отработка действий поможет нам быть готовыми к любым сложностям, а также понять, в каких направлениях стоит усилить работу», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.
Основной целью учений является отработка всех мероприятий гражданской обороны, в случае необходимости их применения. К примеру, будет проверена система оповещения и информирования жителей региона, возможность укрытия населения в заглубленных помещениях, отработаны шаги при эвакуации людей и обеспечения необходимым эвакуируемых, кроме того, учения пройдут по проведению аварийно-спасательных работ и тушению пожаров.
Учения будут направлены на улучшение теоретических знаний и практических навыков руководителей структур, которые ответственны за защиту территории республики.