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Глава Ингушетии возмутился отсутствием пищеблока и прачечной в перинатальном центре

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Глава Ингушетии Махмуд-Али в ходе посещения республиканского перинатального центра возмутился тем, что на таком важном объекте отсутствуют пищеблок и прачечная. Белье для стирки отвозится в Пятигорск три раза в неделю, а еду для пациентов доставляют из детской республиканской клинической больницы.

«Женщины носят еду вручную из другого здания и в жару, и в холод, на их плечи дополнительно ложится тяжелый труд — это недопустимо. А возить на стирку белье за сотни километров от больницы... у меня даже нет слов для обозначения этой ситуации. Будем вместе с правительством рассматривать возможности решения этих вопросов», — заявил Калиматов, сообщает его пресс-служба.

О проблемах медучреждения ему рассказала главный врач Мадина Хаутиева, отметив, что в проекте центра изначально не были предусмотрены пищеблок и прачечная.

По ее словам, представители национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова провели аудиторскую проверку в учреждении здравоохранения. Специалистами рекомендовано сделать два изолированных входа для каждого отделения, чтобы снизить риски для здоровья новорожденных и рожениц. В настоящее время работа эта выполнена.

Помимо сделанного, необходима замена котлов и теплотрассы в котельной, которая обслуживает центр. В техническом оснащении также нуждается отделение реанимации, здесь не хватает аппаратов ИВЛ и кювезов для недоношенных детей, реанимобиля класса «С».

По итогам выезда, Глава дал правительству ряд поручений. В частности, выделить денежные средства на текущий ремонт котельного оборудования, подготовить предложения по строительству пищеблока и прачечной. По линии ФОМС для реанимации перинатального центра будет поставлено необходимое оборудование.

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