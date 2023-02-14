Глава Ингушетии возмутился отсутствием пищеблока и прачечной в перинатальном центре

«Женщины носят еду вручную из другого здания и в жару, и в холод, на их плечи дополнительно ложится тяжелый труд — это недопустимо. А возить на стирку белье за сотни километров от больницы... у меня даже нет слов для обозначения этой ситуации. Будем вместе с правительством рассматривать возможности решения этих вопросов», — заявил Калиматов, сообщает его пресс-служба.

О проблемах медучреждения ему рассказала главный врач Мадина Хаутиева, отметив, что в проекте центра изначально не были предусмотрены пищеблок и прачечная.

По ее словам, представители национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова провели аудиторскую проверку в учреждении здравоохранения. Специалистами рекомендовано сделать два изолированных входа для каждого отделения, чтобы снизить риски для здоровья новорожденных и рожениц. В настоящее время работа эта выполнена.

Помимо сделанного, необходима замена котлов и теплотрассы в котельной, которая обслуживает центр. В техническом оснащении также нуждается отделение реанимации, здесь не хватает аппаратов ИВЛ и кювезов для недоношенных детей, реанимобиля класса «С».

По итогам выезда, Глава дал правительству ряд поручений. В частности, выделить денежные средства на текущий ремонт котельного оборудования, подготовить предложения по строительству пищеблока и прачечной. По линии ФОМС для реанимации перинатального центра будет поставлено необходимое оборудование.