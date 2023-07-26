Глава Ингушетии вручил более 200 выпускникам-2023 медали за отличную учебу

«Красивые, умные, перспективные, с большим потенциалом — всем им предстоит следующий, не менее важный шаг в их жизни: выбрать профессию, получить высшее образование и стать высококлассными специалистами. Уверен, они будут нашей достойной сменой», — написал Глава.

По его словам, отличная учеба выпускников — это часть огромного труда педагогов и родителей.

«Спасибо им всем за их бесценный труд в воспитании и обучении этих детей. Каждый золотой медалист является гордостью республики — независимо от их будущей профессии», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Мероприятие прошло во Дворце культуры города Назрани. Руководитель субъекта, наставляя выпускников, назвал профессии, в которых особенно нуждается регион — инженеры, технологи, экологи, военные и другие. Он считает, что не стоит выбирать профессию без любви и искреннего желания.

«Если вдруг у вас появится чувство, что вы находитесь не там, где хотелось бы, не надо долго думать — смело меняйте место учебы. Найдите себя! А учиться нужно и можно всю жизнь», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.