Глава Ингушетии вручил худруку РДНТ почетный знак лауреата премии имени Луначарского

Премии имени Луначарского Абдурзакова удостоена в номинации «Работник культурно-досугового учреждения».

«Это является высоким признанием её значительного вклада в развитие российской культуры. Асет Магометовна многие годы своей жизни посвятила служению народному искусству и культуре. Её высокий профессионализм и преданность делу не раз отмечались различными государственными, ведомственными и общественными наградами», — рассказала заместитель директора РДНТ Марем Котиева.

Асет Абдурзакова — выпускница Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Она одна из тех талантливых представителей ингушской молодежи, которые в 1973 году оказались в составе легендарной ингушской студии ЛГИТМиКа (класс народного артиста СССР Василия Меркурьева и Ирины Мейерхольд). По окончании учебы Асет Абдурзакова работала в Чечено-Ингушском драматическом театре, а также в легендарном ансамбле «Вайнах».

«С той поры и до сегодняшнего дня продолжается творческий путь этого необыкновенного человека, всецело отдающего себя высокому служению», — говорит Котиева.