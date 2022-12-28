Глава Ингушетии вручил худруку РДНТ почетный знак лауреата премии имени Луначарского

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил художественному руководителю Республиканского дома народного творчества Асет Абдурзаковой диплом и почетный знак лауреата премии правительства Российской Федерации в области культуры имени А. В. Луначарского.

Премии имени Луначарского Абдурзакова удостоена в номинации «Работник культурно-досугового учреждения».

«Это является высоким признанием её значительного вклада в развитие российской культуры. Асет Магометовна многие годы своей жизни посвятила служению народному искусству и культуре. Её высокий профессионализм и преданность делу не раз отмечались различными государственными, ведомственными и общественными наградами», — рассказала заместитель директора РДНТ Марем Котиева.

Асет Абдурзакова — выпускница Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Она одна из тех талантливых представителей ингушской молодежи, которые в 1973 году оказались в составе легендарной ингушской студии ЛГИТМиКа (класс народного артиста СССР Василия Меркурьева и Ирины Мейерхольд). По окончании учебы Асет Абдурзакова работала в Чечено-Ингушском драматическом театре, а также в легендарном ансамбле «Вайнах».

«С той поры и до сегодняшнего дня продолжается творческий путь этого необыкновенного человека, всецело отдающего себя высокому служению», — говорит Котиева.

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