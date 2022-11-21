Спецтехника

Глава Ингушетии вручил ключи от 10 новых школьных автобусов и 12 машин скорой помощи 

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в Магасе вручил ключи от 10 новых школьных автобусов и 12 машин скорой помощи руководителям образовательных и медицинских учреждений.

«Вместе с оборудованием им вручается самое ценное и уязвимое — это наше подрастающее поколение и нуждающиеся в медицинских услугах больные», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что обновление автопарка скорой помощи проводится по поручению Президента Владимира Путина, программа рассчитана на 2021–2024 годы.

«Важно отметить, что с 2016 года в республику поступило 122 автомобиля скорой медицинской помощи с системами ГЛОНАСС. И эта работа будет продолжена. Новые машины предназначены для Республиканского центра медицины катастроф и медучреждений в Малгобеке и Сунже», — отметил Глава.

По его словам, спецтранспорт оснащен необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы. Машины имеют высокую проходимость и могут, при необходимости, преодолеть бездорожье.

«А вот школьные автобусы будут осуществлять подвоз учащихся до средних общеобразовательных организаций и обратно в сельских поселениях: Нестеровское, Сагопши, Инарки, Яндаре, Нижние Ачалуки и Галашки, а также в городах Сунже и Назрани. Для нас важно, чтобы дети получали образования в комфортных современных и достойных условиях», — добавил Калиматов.

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