Жилье

Глава Ингушетии вручил ключи от квартиры ветерану труда Зайдат Кусиевой

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Бывшему депутату Верховного Совета СССР, ветерану труда, ветерану тыла ВОВ Зайдат Кусиевой вручили ключи от новой квартиры. Ранее она обращалась к премьеру региона с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий.

Как сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил почетной жительнице региона ключи от новой четырехкомнатной квартиры в Назрани. Помимо этого, на средства Национального фонда республики квартиру обставили мебелью и бытовой техникой.

Зайдат Кодзоева (Кусиева) родилась в марте 1931 в селении Долаково Назрановского района ЧИАССР. В 1957 году после сталинских депортаций вместе со своей семьей приехала домой из Казахстана.

В ноябре этого же года с родственниками и односельчанами вышла на работу в совхоз «40 лет Октября». Через год была избрана звеньевой кукурузоводческой бригады. А в 1962 году была избрана первым депутатом Верховного Совета СССР среди ингушей после возвращения из депортации, также была избрана членом Правительства ЦК КПС. За время работы являлась лучшим кукурузоводом СССР, ветераном труда, ветераном тыла ВОВ.

Награждена почетными грамотами от ЦК КПСС Верховного Совета СССР, от ЦК ВЛКСМ, обкома партии ЧИАССР, райкома партии СОАССР, Дагестана, Калмыкии.

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