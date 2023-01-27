Глава Ингушетии встретился с бойцами-пограничниками перед отправкой в зону СВО
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на заставе «Таргим» в Джейрахском районе перед отправкой в зону СВО пообщался с личным составом отдела мобильных действий Пограничного управления ФСБ России по республике. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.
«Служившие здесь ребята всегда выделялись отличной боеспособностью. Сегодня они являются командой профессионалов, способных выполнить самые сложные и ответственные задачи», — написал руководитель субъекта.
Он отметил, что в Вооруженных силах России, в правоохранительных и силовых структурах государства были и есть подготовленные воины, знатоки своего дела и настоящие патриоты.
«По долгу службы они участвуют в выполнении оперативных, служебных, боевых заданий. Уверен, что каждый из них готов лучшим образом исполнить свой служебный долг, как это делают сегодня военнослужащие из Ингушетии и других регионов Российской Федерации», — подчеркнул Калиматов.
Глава пожелал бойцам «пройти всю службу без ранений и потерь, всегда возвращаться в родной дом живыми и здоровыми».
На мероприятии состоялось вручение грамот руководителя субъекта и юбилейных медалей «30 лет возрождения Республики Ингушетия». Также бойцам передали гуманитарный груз с медикаментами и продуктами долгого хранения, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.