Глава Ингушетии встретился с бойцами-пограничниками перед отправкой в зону СВО

«Служившие здесь ребята всегда выделялись отличной боеспособностью. Сегодня они являются командой профессионалов, способных выполнить самые сложные и ответственные задачи», — написал руководитель субъекта.

Он отметил, что в Вооруженных силах России, в правоохранительных и силовых структурах государства были и есть подготовленные воины, знатоки своего дела и настоящие патриоты.

«По долгу службы они участвуют в выполнении оперативных, служебных, боевых заданий. Уверен, что каждый из них готов лучшим образом исполнить свой служебный долг, как это делают сегодня военнослужащие из Ингушетии и других регионов Российской Федерации», — подчеркнул Калиматов.

Глава пожелал бойцам «пройти всю службу без ранений и потерь, всегда возвращаться в родной дом живыми и здоровыми».

На мероприятии состоялось вручение грамот руководителя субъекта и юбилейных медалей «30 лет возрождения Республики Ингушетия». Также бойцам передали гуманитарный груз с медикаментами и продуктами долгого хранения, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.