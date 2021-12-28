Глава Ингушетии встретился с коллективом общенациональной газеты «Сердало»

«В открытой и доверительной беседе с журналистами руководитель республики предложил рассмотреть вопросы сохранения и развития ингушского языка, его популяризации среди подрастающего поколения, сохранения культурной, национальной самоидентификации молодых людей», — отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Калиматов заметил, касаясь данной темы, что безусловную роль в том, чтобы ребенок любил и знал родную речь, играет семья. Решение этой задачи является частью ответственности родителей.

Обсуждалась и необходимость более эффективного использования интернета, различных приложений, новых мультфильмов, информационной работы по изучению, широкому применению, использованию ингушского языка в повседневной деятельности различных возрастных групп населения.

Одной из важных тем встречи стал вопрос исторического потенциала ингушского народа, который ярко представлен в образе героев своего времени. Речь шла о генералах царского периода, мужественных офицерах той эпохи, и наших современниках, ставших обладателями высоких воинских званий и наград. Весь этот славный капитал человеческих заслуг, по мнению Главы региона, необходимо широко освещать, делать достоянием ингушского и общероссийского читателя и зрителя.

По мнению Калиматова, многие социальные и экономические задачи, стоящие перед республикой, вполне решаются, если планомерно и кропотливо трудиться над достижением поставленных целей. Он напомнил о реализации некоторых успешных проектов АПК республики.

Руководитель субъекта поддержал ряд инициатив журналистов газеты «Сердало», связанных с созданием музея старейшего издания, которое скоро (в 2023 году) отметит 100 лет со дня выхода в свет первого номера. Плюс к этому соответствующее одобрение получила разработка словаря-справочника ингушского языка для гаджетов и другие вопросы, инициированные газетой.

Глава Ингушетии подчеркнул недопустимость в информационной и общественной работе разделения людей, резких оценок, обвинений, отчуждения граждан друг от друга. Никто не должен допускать таких явлений — ни словом, ни делом.

«У республики много жизненно важных для ее существования и развития целей, задач, много проблем, которые надо решать ежедневно. Это трудный путь, требующий терпения, взаимоуважения и понимания людей. И этот путь народ Ингушетии пройдет достойно, чтобы завтра жизнь жителей региона была более благополучной и насыщенной», — убежден Калиматов.