Глава Ингушетии встретился с командующим Северо-Кавказским округом войск Росгвардии

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Глава Ингушетии встретился с командующим Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии РФ Сергеем Захаровым.

Собеседники обсудили формы поддержки, оказываемой регионом военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

«Молодые ребята со всех концов нашей России храбро несут службу, защищают рубежи государства и его интересы. Мы всячески будем им помогать на пределе возможностей, чтобы они чувствовали нашу помощь и заботу, и возвращались целыми и невредимыми домой», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

В ходе встречи были намечены задачи, касающиеся дальнейшего обеспечения безопасности населения и взаимодействия органов государственной власти Ингушетии, местного самоуправления, Управления Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии и регионального Управления Росгвардии при решении задач по защите граждан.

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