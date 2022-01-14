Глава Ингушетии встретился с командующим управления Северо-Кавказского округа войск Росгвардии

Руководитель субъекта поздравил генерал-майора полиции Черная с назначением на ответственную должность, выразив уверенность, что на новой должности он оправдает оказанное доверие, учитывая его предыдущие заслуги и блестящую службу. Он также подчеркнул стратегическую значимость и сложность работы в СКФО, пожелал успехов в особенно тяжелый для страны период распространения Covid-19.

Стороны подвели итоги совместной работы по охране общественного порядка в 2021 году, обсудили предстоящие задачи, касающиеся дальнейшего обеспечения безопасности населения и взаимодействия.

Было отмечено, что в период с 1 января по 31 декабря 2021 года задачи по участию в охране общественного порядка выполнены в полном объеме.

Во взаимодействии с МВД по Ингушетии обеспечена безопасность 44 значимых спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий.

Участники встречи, на которой также присутствовал руководитель регионального управления Росгвардии Микаил Буружев, подчеркнули качественный уровень взаимодействия между силовой структурой и властями республики.