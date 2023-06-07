Глава Ингушетии встретился с офицером командовавшим расчетом «Ярсов» на параде Победы в Москве

«Мне сказали, что Магомед едет домой в отпуск, и я решил лично выразить ему благодарность за достойный пример патриотического и гражданского долга в выполнении обязанностей военной службы для подрастающего поколения», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, молодой офицер российской армии окончил несколько военных учебных заведений с отличием, постоянно добиваясь лучших показателей на смотрах-конкурсах. Последовательно рос в профессиональной карьере, начиная с должности инженера отделения и дойдя до начальника штаба-первого заместителя командира полка.

«Приятно отметить, что он в числе достойных наших земляков, кому выпала почетная обязанность обеспечивать покой, мир наших граждан и доверено беречь неприкосновенность нашей страны. Хочется, чтобы в будущем, достигнув высоких постов, Магомед и многие другие наши ребята не забывали о своей малой Родине — Ингушетии, и продолжали приносить ей пользу», — отметил руководитель субъекта.

«Всегда испытываю гордость за молодых ингушских офицеров, которые с честью и доблестью несут свою службу, прославляя тем самым нашу Ингушетию. Желаю ему успешной службы и дослужиться до звания генерала», — добавил Калиматов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что парадный расчет 54-й гвардейской ракетной дивизии войск стратегического назначения, базируется в городе Тейково Ивановской области.

Цуров в 13 лет определился с будущей профессией. Окончил Ростовский военный институт ракетных войск имени маршала артиллерии Неделина, после чего по распределению был направлен для службы в Сибирь. В 2021 году окончил командный факультет Высшей военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Целеустремленный молодой человек все учебные военные заведения окончил с отличием, делал карьеру военного, упорно добиваясь лучших показателей на смотрах-конкурсах.

Офицер дважды принимал участие в параде Победы. Участник торжественного приема в Кремле, проводимого Президентом России. Отмечен ведомственными знаками отличия Министерства обороны страны.

Женат, воспитывает двоих сыновей и дочь.