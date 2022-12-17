Глава Ингушетии встретился с отцом Героя России, автора крылатой фразы «Работайте, братья»

Нурбагандов приехал в республике в качестве почетного гостя на спортивных соревнованиях по волейболу, которые проходят во Дворце спорта «Магас» города Назрани с участием команд СКФО. Они проводятся в память о его сыне.

Калиматов отметил, как важно патриотическое воспитание молодежи, верной своему слову, долгу перед малой и большой родиной.

«Я хочу поблагодарить Вас за то, что вырастили такого сына как Магомед — человека с внутренним стержнем, который под страхом смерти ни минуты не колебался, сохранил свои честь и достоинство. Он для всех пример несломленного духа и профессиональной ответственности. Я думаю, это — заслуга отца. Вы тоже для нас герой», — подчеркнул он.

Нурбаганд Нурбагандов является потомственным педагогом, заместителем председателя комитета Госдумы по просвещению. Стороны обсудили вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, обменялись памятными подарками.

Напомним, 10 июля 2016 года Магомед Нурбагандов, который являлся на тот момент действующим сотрудником полиции, был убит боевиками. Перед казнью они снимали его на камеру и требовали призвать своих коллег-полицейских уйти со службы. Вместо этого он произнес фразу, которая стала символической для всех силовиков в России: «Работайте, братья».

Указом Президента Владимира Путина от 21 сентября 2016 года лейтенант полиции Магомед Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Путин на встрече с родителями полицейского назвал его «настоящим героем, настоящим мужчиной, который под угрозой смерти остался верен присяге, долгу и своему народу», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.