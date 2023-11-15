СВО

Глава Ингушетии встретился с президентом Всероссийского союза ветеранов СВО

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В Магасе состоялась рабочая встреча руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматов с президентом Всероссийского союза ветеранов СВО Олегом Панчуриным и его заместителем Сергеем Межецким, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

При обсуждении вопросов социального обеспечения участников и ветеранов спецоперации было отмечено, что работа проводится согласно плану.

«Проблемы наших воинов и офицеров, боль от потери, которую переживают родители бойцов, дети, жены, сестры, перевешивают все возможные затраты. Я считаю, что, когда речь идет о подобных вещах, думать о материальном категорически нельзя, ведь это наша моральная обязанность перед теми, кто стоял и стоит на защите нашей Родины. Обеспечивать участников и ветеранов спецоперации достойным медицинским обслуживанием, работой, заслуженным отдыхом должно быть безоговорочным принципом для всех нас», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что в регионе помощь ветеранам СВО является одним из приоритетных направлений. Большая работа проводится при взаимодействии с тем же филиалом государственного фонда «Защитники Отечества».

Олег Панчурин выразил благодарность Махмуд-Али Калиматову за эту поддержку и передал Главе Ингушетии медаль «Герой гуманитарной миссии». Он отметил, что награда учреждена лично им и ее удостаиваются наиболее отличившиеся люди, которые принимают активное участие в гуманитарных акциях.

«Вы человек довольно скромный, а скромность особенно должна награждаться. Ваша поддержка и забота о ветеранах спецоперации неоценима. Мы хотим выразить нашу признательность и пожелать вам дальнейших успехов в вашей работе», — сказал президент Всероссийского союза ветеранов СВО.

Отметим, что эта организация была создана по инициативе группы офицеров. Союз специализируется на оказании всесторонней помощи ветеранам, а также на экстренном поиске военнослужащих за линией фронта.

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