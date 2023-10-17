СВО

Глава Ингушетии встретился с участниками СВО из республики

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился в Магасе с участниками специальной военной операции из республики.

«Было приятно встретиться с подполковником Султаном Хашегульговым — заместителем командира полка 58-й гвардейской общевойсковой армии, и майором Рустамом Додовым — начальником отдела техники и вооружения управления Росгвардии по Удмуртской Республике. Мужественные профессиональные военные, которые в молодом возрасте имеют серьезные достижения», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.

Глава региона поинтересовался, какие вопросы требуют решения республиканских властей и в чем необходима поддержка.

«Заверил ребят, что мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить запросы наших военнослужащих, участвующих в СВО. Попросил их всегда сообщать нам о своих нуждах, чтобы мы знали, какие продукты или вещи им отправить. Пообещал, что будем надежно обеспечивать им тыл. Мы знаем, насколько важно для них, чтобы мы здесь позаботились об их родных и близких. Это влияет на дух и настроение участников спецоперации. Поэтому мы окружали и будем окружать вниманием и заботой всех членов их семей», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что такая помощь и поддержка участникам СВО республикой будет оказываться на постоянной основе.

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