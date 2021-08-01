Глава Ингушетии встретился с выпускниками Сунженской школы, в которой учился сам

В приветственном слове Калиматов отметил, что не мог отказать себе в удовольствии встретиться и пообщаться с ребятами из родной школы. Он поблагодарил учителей, директора и родителей приглашенных выпускников с успешным окончанием и сдачей экзаменов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Огромное спасибо руководству школы за такие положительные результаты выпускников. Хотелось бы выразить благодарность и вашим родителям. Родители — это люди, которые сопереживают вам ежедневно. Любой ваш шаг к успеху будет радовать их», — отметил руководитель субъекта.

Говоря о выборе профессии, Калиматов акцентировал внимание на острой нехватке в стране и в регионе специалистов технического направления. По его словам, сегодня в России существует востребованность специалистов в сфере энергетики, инженерии, IT-технологий, в химической и биологической областях.

Вместе с тем он подчеркнул, что республике также нужны учителя, врачи, историки, отметив, что власти региона намерены привлекать на работу больше молодежи.

В ходе беседы ребята задали Главе Ингушетии вопросы о его личной жизни: прохождении службы в армии, выборе профессии, учебе в студенческие годы и другие. Калиматов, приводя примеры из своего жизненного опыта, дал выпускникам напутствия на будущее.

По его словам, самое главное, что он может пожелать, это получить качественное образование, найти работу по специальности и быть полезным своей семье и республике.

В завершение встречи руководитель субъекта пожелал выпускникам удачи в выборе правильного направления для поступления в вузы, получить профессии, которые будут им нравиться.

«Очень важно любить свою специальность, внутренне быть удовлетворенным тем, чем ты занимаешься. Самое главное выбрать правильный путь и найти себя в жизни. Если вы будете учиться и работать над собой, у вас все должно получиться», — подытожил Калиматов.

Будущие абитуриенты получили от Главы Ингушетии памятные презенты — подписанные им экземпляры книг русских и зарубежных классиков.