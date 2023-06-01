Глава Ингушетии встретился с женами участников СВО

Калиматов поинтересовался у женщин, с какими проблемами им приходится сталкиваться в ходе получения льгот и помощи. Он заверил, что озвученные вопросы и проблемы буду тщательно изучены, и по ним примут объективные решения.

Руководитель региона подчеркнул, что призовет к ответственности любого чиновника, который бездушно будет относиться к нуждам семей участников СВО.

«С открытием филиала фонда «Защитник Отечества» система оказания вам помощи значительно упроститься. Здесь можно будет решать широкий спектр ваших проблем и вопросов. Кроме того, здесь вы сможете получить подробную информацию по льготам, которые вам обеспечило государство. Обращайтесь и смело требуйте того, что вам положено», — добавил Глава.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», 31 мая в Назрани состоялось открытие регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Здесь предусмотрены условия для людей с ОВЗ, а также место для отдыха и развлечения малолетних детей, пока их родители будут решать свои вопросы. Обслуживание интересов участников СВО и их семей будет осуществляться по принципу «одного окна».