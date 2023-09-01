СВО

Глава Ингушетии встретился со старшим из трех братьев Евлоевых — участников СВО

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с Джабраилом Евлоевым — старшим из трех братьев, участников СВО, который сейчас находится в отпуске.

«Обсудили вопросы социальной поддержки семей участников СВО и исполнения властями своих обязательств. Джабраил рассказал о своей службе, боевых буднях, о мужестве и стойкости товарищей», — написал руководитель субъекта в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что перед властями стоит задача по обеспечению каждого из участников СВО и членов их семей всем необходимым, поскольку это очень важный вопрос.

«Был горд, когда Владимир Владимирович (Путин — ред.) отметил ребят, подчеркнув, что это настоящие герои, люди с высокой степенью ответственности и развитым чувством долга, смелые и отважные», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

В пресс-службе Главы и правительства республики отметили, что Джабраил Евлоев выразил благодарность руководству и жителям региона за помощь, которая оказывается военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

Напомним, история трех братьев Евлоевых — Джабраила, Микаила и Исропила, одновременно участвующих в СВО, стала известна Верховному главнокомандующему страны. Президент России лично поговорил по телефону с Джабраилом Евлоевым, поблагодарил ребят за службу и приказал вывести младшего из братьев из зоны боевых действий.

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