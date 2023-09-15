Глава Ингушетии встретился в Магасе с народной артисткой России Дианой Гурцкой

«Встретился сегодня с выдающейся народной артисткой России Дианой Гурцкой. Пообщавшись с ней, узнал многое из ее жизни, и хочу сказать, что меня это впечатлило. Диана — это пример силы воли и настойчивости», — написал руководитель субъекта в всем ТГ.

Он напомнил, что эстрадная певица занимается не только творчеством, но и помогает детям и людям с инвалидностью. Фестиваль «Белая трость», который проводится при поддержке ее фонда «По зову сердца», имеет огромное значение для творческой реабилитации слабовидящих детей.

«Искренне рады, что в этом году мероприятие впервые проводится в Ингушетии — во Дворце культуры города Сунжи. Участие в отборочном этапе сегодня принимают около 50 детей из различных регионов СКФО. Мы всегда поддерживаем инициативы, направленные на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Я горжусь тем, что наша республика тоже помогает юным талантливым жителям Северного Кавказа раскрыть свой потенциал», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он пожелал Диане Гурцкой и ее благотворительному фонду успеха и благополучия в их благородной деятельности.

«Участникам конкурса, нашим детям, которые, несмотря на жизненные трудности, нашли в себе волю и желание заниматься творческой деятельностью, искренне желаю достичь успехов», — добавил Глава.

Напомним, Диана Гурцкая — член Общественной палаты России, председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик, художественный руководитель центра социальной интеграции.