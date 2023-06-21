Власть

Глава Ингушетии встретился в Москве с министром спорта России

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов до конца недели будет находиться с рабочей поездкой в Москве, где у него «запланирован ряд встреч в федеральных ведомствах»

Об этом руководитель субъекта сообщил в своем Телеграм-канале, отметив, что уже продуктивно пообщался с министром спорта России Олегом Матыциным и поблагодарил его за то участие, которое он проявляет к решению накопившихся в регионе вопросов.

«Рассказал Олегу Васильевичу о существующих у нас проблемах в сфере спорта, а именно: в республике не хватает спортивных объектов. И это в то время, как спорт для нашей молодежи является еще и формой досуга. Еще нам нужны специальные спортивные сооружения для людей с ограниченными возможностями здоровья. У этих ребят имеется живой интерес к спорту, есть определенные достижения», — подчеркнул Калиматов.

По словам Главы, все его предложения были поддержаны министром спорта России.

«Более того, мы договорились, что во второй декаде сентября Олег Васильевич посетит Ингушетию для ознакомления с ходом строительства спортивных объектов и с нашими действующими спортивными сооружениями. Также будет рассмотрен вопрос проведения различных соревнований всероссийского уровня в нашем спортивно-тренировочном центре в Мужичи», — добавил Калиматов.

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