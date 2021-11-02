«2021 год был нелегкий, но мы смогли провести вот такую работу: за этот год мы смогли снизить объем долговых обязательств бюджета республики с 11,8 млрд рублей до 7,4 млрд рублей; общий объем кредиторской задолженности сократился с 5,8 млрд рублей до 3,8 млрд рублей», — напомнил руководитель субъекта.

«И самое главное, мы намерены уже в 2022 году избавиться от мер бюджетного принуждения и выплатить долг в 1,6 млрд рублей», — добавил Калиматов.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», для обеспечения сбалансированности республиканского бюджета региону в текущем году выделят из федерального бюджета дотацию в размере 1 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.